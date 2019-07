Escucha las noticias de las 02:00 (04/07/2019)

Voz 1762

00:25

ya el Tribunal de Justicia de la Unión Europea había dicho en mayo que el sistema era discriminatorio y ahora el Constitucional directamente lo elimina la regla de cálculo de las pensiones para los trabajadores a tiempo parcial mandaba a calcular los periodos cotizados multiplicando el tiempo trabajado por un coeficiente el resultado era siempre un tiempo trabajado menor que el de un trabajador a tiempo completo el Constitucional dice que es penalizar dos veces a los trabajadores a tiempo parcial suspensión ya es más baja porque trabajan menos horas que los empleados a jornada completa con lo que sus sueldos más bajo no está justificado añadirá es un mecanismo que reduce sus días cotizados además la estadística muestra que la mayoría de los contratados a tiempo parcial son mujeres con lo que a la discriminación de jornadas el ex Humala de género la decisión del Constitucional se aplicará las nuevas jubilaciones que entren ahora en el sistema no altera las situaciones administrativa