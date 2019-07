Escucha las noticias de las 03:00 (04/07/2019)

o reconsidera lo que está haciendo en Murcia que es votar con Podemos y con el PSOE para evitar que el PP gobierne o en Madrid o eh Vox tendrá los días contados pero no porque suena amenaza sino porque los votantes de Vox no quieren gobiernos de izquierda y los líderes de Vox están promocionando propiciando Gobiernos de izquierda con sus votos en contra del PP

pero en las tensiones entre ultras y naranjas no quedan ahí porque en Madrid el secretario de Organización de ciudadanos Fran Hervías ha dicho en Twitter que esperaba que la pinza Vox PSOE que ya bloqueaba el Gobierno de Murcia no se trasladase a la Comunidad de Madrid porque le pareció una irresponsabilidad igual ha sido la respuesta de Vox bueno pues a través de Twitter la cuenta oficial del partido ha escrito el colmo de la jeta la acojonado y sinvergüenza de tu jefe que se deje de cordones sanitarios de la merle el culo a Macron os permita sentarnos en una mesa llegar a acuerdos como gente normal sino pactar con el PSOE que es lo que queréis es desde el nivel cambiamos de asunto en la Comunidad Valenciana la Guardia Civil investiga unos restos óseos humanos que han aparecido atención en la fosa del caso Alcàsser Ana Terradillos exactamente según estas fuentes lo que sean encontrados son cuatro falanges uno

sí han realizado las primeras diligencias se va a realizar ahora un primer informe en el Servicio de Criminalística de la Comandancia de Valencia en los próximos días se banalizar en el Servicio de Criminalística de aquí de Madrid para elaborar un informe definitivo que pueda dirimir si pertenece o no a alguna de las chicas desaparecidas en Alcàsser concretando la edad el sexo de la persona a la que pertenece después de cotejar con ADN de las jóvenes desaparecidas ya a partir de ese dato el Juzgado de Instrucción número seis de Alzira que es quién lleva este sumario decidirá si abre o no una pieza del caso a esta hora la Guardia Civil no descarta nada