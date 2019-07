Escucha las noticias de las 05:00 (04/07/2019)

Voz 1 00:00 son las cinco las cuatro en Canarias

Voz 2 00:06 hay daba buenos días buenos días en unas horas Vox podría tumbar por primera vez una presidencia autonómica del PP en Murcia Se va a producir la segunda votación de la investidura como presidente autonómico del popular López miras los ultraderechistas que ya han votado en contra en la primera votación aseguran que ciudadanos entran las negociaciones a tres o que hoy volverán a votar lo mismo se complica por tanto el escenario para que el PP presida de nuevo Murcia Luis Gestoso Vox Miguel Garau ciudadanos

Voz 3 00:31 no les vamos a hablar Wendy sigue en blanco a quién es poner cordones sanitarios aquí estoy surgió a todos los días si no cambiar las cosas no se si a hablar y no firman un este conjunto fue votaremos que no

Voz 4 00:42 por ello putas no te respondo avisarán del no que no echen la culpa a los demás

Voz 2 00:48 pero las tensiones entre ultras y naranjas no quedan ahí el secretario de Organización de ciudadanos Fran Hervías ha dicho en Twitter que espera que la pinza Vox PSOE que según él ya bloquea el Gobierno de Murcia no se traslade a la Comunidad de Madrid porque le parecería una irresponsabilidad y cuál ha sido la respuesta de Vox bueno pues a través de Twitter la cuenta oficial del partido de Abascal ha escrito el colmo de la jeta dile al acojonado y sinvergüenza de tu jefe que se deje de cordones sanitarios de lamer el culo a Macron os permita sentarnos en una mesa llegar a acuerdos como gente normal sino pactar con el PSOE que es lo que queréis en fin cambiamos de asunto sobre violencia machista recogemos dos agresiones muy graves en Málaga un hombre está acusada de violar a su ex pareja de retenerla una noche entera en casa amenazándola de muerte con un destornillador Ángel Carreño buenos días

Voz 5 01:32 buenos días el acusado que ya está en la cárcel por orden del juez a bordo de la víctima en la calle y una vez dentro de la vivienda le quitó el móvil para revisa sus redes sociales y hacerse pasar por el Janko SAP por la mañana tras un descuido el agresor la mujer logró huir y pidió ayuda

Voz 2 01:46 Melilla Ángel un hombre está acusado de intentar ahorcar a su esposa con un cable de herir la con un cuchillo en el brazo

Voz 5 01:52 así es todo ello delante de la hija de ambos de dos años tras los hechos el marido abandonó la casa en la que irían ambos pero acabó siendo detenido por la policía el hombre de treinta y seis años está a la espera de pasar a disposición judicial

Voz 2 02:02 así terminamos en Holanda la alcaldesa de Amsterdam ha propuesto cerrar el barrio rojo de la ciudad por el acoso que sufren las prostitutas por parte de los turistas que les gritan y les fotografían y que según la alcaldesa les hacen vivir situaciones inaceptables Daniel Luis

Voz 1296 02:15 es la propuesta más radical de Chema la alcaldesa de la capital de Holanda pero no es la única sugiere como otras alternativas eliminar parte de este famoso distrito cerrar las cortinas rojas y los escaparates donde se exhiben estas mujeres o trasladar a las prostitutas al centro histórico de la ciudad se le exija al tema subraya que su intención no es prohibir la presencia de las trabajadoras sexuales en la ciudad sino mejorar sus condiciones de trabajo y que los turistas no les molesten las fotograma bien o les griten impidiéndole es obtener clientes esta propuesta para combatir el turismo masivo en el barrio rojo será presentada en los próximos días a las prostitutas y a los residentes de Amsterdam para tomar una decisión sobre el futuro del distrito