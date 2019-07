Escucha las noticias de las 06:00 (04/07/2019)

y hoy vamos a comprobar por primera vez sí Vox cumple sus amenazas y tumba cosa que no había echado a esta hora tumba la investidura de un gobierno pactado entre PP y Ciudadanos esta tarde en Murcias se celebra la votación definitiva de investidura del candidato a la reelección por el PP Fernando López miras que necesita la abstención por lo menos la abstención de los ultras para ser nombrado presidente pero Vox ya avisa no habrá investidura si Ciudadanos se sigue negando afirmar públicamente un pacto de gobierno a tres

Voz 3

00:52

porque claro no le vamos a dar un cheque en blanco a quién pone cordones sanitarios a quién no insultó a todos los días ya que quieran dialogar con nosotros si no cambian las cosas no se sientan a hablar gritos firmaron muchos este conjunto fue contaremos