Las noticias de Euskadi, 06:50 (04/07/2019)

qué tal alguno en el consejero delegado de Euskaltel anuncia en la SER la primera oferta conjunta con sus tres marcas oferta homogénea bajo un común denominador que suman Euskaltel R en Galicia Telecable en Asturias un hito no reconocía José Miguel García ayer en la venta en Euskadi que a su vez fijaba como primer objetivo convertir las tres empresas en un problema que no se descarta para ello el ajuste de empleo aunque ya advertía que van a tratar de minimizarlo

mañana arranca esa sesión plenaria en el Palacio de la provincia pleno de las Juntas Generales el candidato del PNV va a intervenir primero no va a ser el único porque EH Bildu también ha decidido presentar su propia candidatura Kike Fernández de Pinedo será el candidato aunque no tenga ninguna opción de ser elegido

en Santurtzi concentración ayer por la tarde para que se reanude la búsqueda del montañero desaparecido en Pirineos franceses hoy se va a repetir esa concentración reclamando que no pare en esas labores de rescate en Estados Unidos Pablo Ibar cumple condena lo hace ya en una cárcel situada a una hora de donde vive su familia ya a la que ya ha sido trasladado la familia ha iniciado los trámites para visitarle familia que no ha podido tener contacto físico con él desde febrero de dos mil dieciséis Andrés en Berger

Voz 14

06:12

desde entonces todo el periodo en que eh pues ha durado la la repetición el juicio pues no han podido estar en un mismo espacio físico en privado con Pablo la comunicación más allá de mirarse no no era posible no