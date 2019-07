Las noticias de Aragón, 06:50 (04/07/2019)

Voz 1012

00:00

hola qué tal muy buenos días el presidente del Parlamento aragonés termina hoy la ronda de consultas con los partidos políticos antes de proponer a Javier Lambán para que sea investido como presidente de Aragón cuando se celebre ese pleno de investidura que no tiene fecha todavía los diputados del PSOE votarán a Lambán los del PAR también prácticamente seguros los de Chunta Geely Izquierda Unida ahora mismo no no sería favorable por falta saber qué ocurrirá con los cinco diputados de Podemos que son imprescindibles ayer hubo una reunión entre los socialistas y los del partido morado no quisieron desvelar nada de ese encuentro pero se emplazaron a seguir hablando y sobre el accidente laboral en el que murieron tres personas en bodegas paliza los sindicatos ayer dijeron que se trata de tres homicidios en cuanto al tiempo esta tarde se esperan tormentas en Pirineos y en la Ibérica David Marqueta buenos días