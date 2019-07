el presidente no los gobiernos deben una vez investido presidente el en Suria pues más inesperadas los la creo que dejen naturalizaba eh el propio dado el propio decidida de la de lo que significa la investidura Parlamento bajo una monarquía parlamentaria donde los ciudadanos no eligen al presidente aliento diputada el nota puesto en ningún sitio que el acredita neorrealismo porque eso el desnaturalizar el propio hecho de la investidura con lo cual yo creo que cada uno haga lo que quiera pero el único que ahora mismo tiene capacidad para poder ir a una investidura del tener necesidades operarla

Voz 3

02:41

el señor Sánchez tiene que entender que se tiene que sentar tiene que negociar tiene que Abbas donar la soberbia tiene que comprender que no leerán los números a ellos a él sólo está moviendo común partido se mantiene fiel a lo que prometió durante las elecciones que el no a Sánchez con Sánchez no veremos sus apoyos y se lo mejor para el país no yo exterior Sanse lo que tiene que hacer es sentarse