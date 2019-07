Las noticias de Cantabria, 06:50 (04/07/2019)

a esta hora tenemos ya veinte grados en el centro de Santander diecinueve grados en Torrelavega y trece grados en Reinosa en las carreteras según dice la DGT se puede circular con normalidad no hay ningún tipo de problema a esta hora de la mañana a las seis y cincuenta y tres minutos

que la gente que los pescadores de la zona los voluntarios que estuvieron ayudando también a voluntarios de Protección Civil y siguen buscando a Manuel eh bueno pues estamos en esos nueve días que siempre nos marca no los los profesionales como que es posible que el mar lo devuelva pero todavía no tenemos en este momento ninguna retribución

Voz 0628

04:57

la consejera ha explicado que el dispositivo o que estableció el Centro de Emergencias ciento doce del Gobierno de Cantabria sí ha ido escalando desde el pasado viernes en base al protocolo de actuación desde el viernes la coordinación del dispositivo se lleva a cabo de Santander desde el Centro de Gestión de Emergencias uno uno dos de que el tipo de búsqueda los medios involucrado silla coordinación existente entre todas las organizaciones que requieren o que participan mejor dicho dice el Gobierno no requieren un seguimiento sobre el terreno más cosas la Guardia Civil ha detenido a un hombre de veinticinco años vecino de Vizcaya por un supuesto delito sexual hacia una niña cántabra de once años menor a la que presuntamente envió durante meses conversaciones de tipo sexual a través del teléfono móvil con el método denominado child grooming según de civil este método se lleva a cabo por Internet o por telefonía para concertar encuentros con menores ir realizar actos de carácter sexual la también para obtener imágenes pornográficas en este caso el detenido que es familiar de la madre de la niña no pretendía quedar con la menor sino tener tender tener conversaciones compartir imágenes de contenido sexual los hechos fueron denunciados por la madre de la menor que informó a la Guardia Civil de que su hija había vuelto a recibir este pasado mes de junio en su teléfono móvil conversaciones de contenido sexual que también le llegaron el pasado verano un Raúl Arias es el portavoz del instituto armado