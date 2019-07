Las noticias de Catalunya, 06:50 (04/07/2019)

Voz 0931 00:00 qué tal día Lavilla tacha es una necesidad básica cara Matisse ya es un Luxemburgo Observatory Metropolità da cifras tiradas da murió horas Can resume al cadena nadie Huesca vibra de ayudé Small difícil y aún hay butaca la propia jazz directa Men impositiva para la mayoría de familias Monica Peinado que tal día

Voz 1600 00:28 qué tal bon día parco mansa Ana

Voz 0931 00:30 pinta ancha tan Cio a Tot Catalunya espacial en al área metropolitana al tacha Putxet mes dos placas de ingresos de las familias

Voz 1600 00:38 a Cataluña entre el año dos mil y el dos mil la renta familiar disponible a un treinta y aumenta atún noventa dos Perseo un mes del doble la distancia entre los ingresos y el fraude el hábitat se encara més gran si el que mira es el que va al compra un piso ya se llama obra Nova una Alex de empleo que ayuda a dimensionar la gravedad del problema es que en una hallar on ingrese en dos mil cincuenta euros al mes auguran de destina más del cuarenta presenta que cines a la evitarlo

Voz 0931 01:05 es difícil pude un pista propiedad llano a Barcelona a total area metropolitana inmersos disparan al actas de ayude a saber cómo están aquí también Aus

Voz 1600 01:13 les Puchades del Times Quatre ancha en sitúa le en máximos históricos en dos mil Witt la humedad inferior al anterior sí pero la presidenta del Observatori Carme Trilla creo que tema pum de toca Sostres básicamente porque el dance no pueden pagar en a Barcelona tres de cada cuatro Ciutadans que Ball en un pis busquen Habitatge es de menos de mil euros pero Nunes enfrentados dos los pisos están personada Kepler

Voz 0931 01:39 Isaac Observatorio las administraciones no han planta Shut da moment absolución mesura útil Carme Trilla posa da ejemplo al decreta Lloreda la Generalitat que va finalmente tumba Duque que decrete Nouriel Vic verás

Voz 1 01:51 yo no hay han sido dos Younes son ex con Sarkozy

Voz 0931 01:59 sacar sólo si sobraba tablao programa aumenta tacha cada Bagram Skaar han Xaus ganó Pushkin consecuencia cada día que pasa mes Catalans Annan excluyó su si alza

Voz 2 02:09 Ons Cáritas ya son un Milioi mixta personas ese coctel entre

Voz 3 02:14 bajos salarios baja capacidad integradora del empleo dificultades de acceder a la vivienda por el precio fundamentalmente de la esquina

Voz 0931 02:22 así como en de Josh cuatro de julio es una exclusiva da ser Cataluña viola una enana tres seis Girona a Sant Joan tenía un al Reese de reincidir quan va surtida la precisó Cuén ya va a cumplir total al cunde una practica House Mattei sus sets pro no Message optan ve Ara Mattei saques tomate un You disipan den por un tras supuso back de abusos sexuales Ana que aún no hayan discapacidad es Alcan confirma Alfonso justicia a ser Cataluña que Jean carreras

Voz 4 02:56 por eso al dos mil quince a Despres da cumplida la cunden nada seis dance para vio lata una haya Girona las brazos no le habían donada Vance captar mis porque no tenía una evolución favorable a Adnan Tania al Riis The City pro ni la Fiscalía ni al tu chat planta alguien a que tomará torno al preso preventivo para ver violan supuso también un en Sant Joan it encara una al tránsito de abusos sexuales a una discapacidad para Gekas basta tres metros iba llevar Fabre por orden judicial

Voz 0931 03:26 a expensas metan Camps grados actuales como aquella chatarra plantas Lacy funcional ingresa eso os Ical un internacional y a Encarna Bodegón doctor Andreotti directora del Grup de Recerca Antígona Duke han casus como aquello que no es sinónimo de rehabilitación

Voz 5 03:41 o sea la persona al yo pido ni nuestra ya tipos da tanta problemáticas en sabiendo plantea ya que Puxeu casus al que está la diferencia tipos terapéutica que estas personas que con Di son una minoría

Voz 0931 03:55 y finalmente Saray Jones Juanan a y contra la manada de Manresa la víctima ya es suspenda la sesión para la ausencia de dados acusa el Jobs presuntas viola dos Juan surtiendo a la Audiencia de Barcelona a out IATA la víctimas intentan sobra Els pro rápido amén Mossos d'Esquadra al rato Ibaka otra cara unos a otros James van a conseguir calmarle in obra a Nova agresión homófoba a Barcelona la Guardia Urbana investiga una hamaca Uría insulta un una para ella dadas a un bar del Barry da alas a la hora

Voz 7 04:33 Grosso hasta banda Matthews fins hilo recriminar Lille Acció y a partir de aquí el que no era normal que aún Mingués dudas Maras lilas va a comenzar insultaba volverás de mierda comecocos Lama base Ruiz para el rescate local por las zonas vaya K las dama NASA Amal puñado escalas mataría

Voz 0931 04:53 a Tarragona la fiscalía acababa mata a Estambul Bachar ISR jugarlo hasta tal Southall Joel racha

Voz 1779 05:02 al pecho Antoni loca el veinticuatro de marzo del dos mil diez la acusa a un varón aprobaba la víctima Aida exprés de hasta una en se va a casa seguida da vulnerabilidad dada víctima a consecuencia de alcohol y cocaína salvado a una finca entraba hallaba son Alba Isaiah estrangula fins a matarlo a banda veinticinco pasó la Fiscalía también una indemnización para la familia da cuatrocientos cuarenta mil euros perdón dictadas asigna

Voz 8 05:39 grave Jensen y te reescrito unos Potts es acepta una unía un pensar y creo que no meses porque manifiesta que están a favor de la independencia el último en contra crimen portéis directa de explicar

Voz 0931 05:53 a quién Torra lamenta que casará ALCA Abdalá diplomacia da la Unión Europea Josep Borrell Ziggy un pirómano son parábolas textual de la presidencia Meritxell exprés da la entrevista Burriel aquí a ser misa

Voz 2 06:05 el ministra Borrell si Catalans al afectado es casta tu ministra centra aún pasaba y creáis llenará conflictos diplomáticos

Voz 0931 06:14 a un gobernada Torra que aparecer taxista de lleno a intentar la prueba está prorrogado desde dos mil documentos van a redactar unas ya un Pau dos mil

Voz 9 06:23 la que se considera capaz aguantar al queda dan a malos Contas prorrogar al Parlament y opinan que estas alzadas dan ya no va a la Cambra Catalana Dima al diario oficial Oltra parques diferentes Departament vaya al presupuesto de dos mil

Voz 0931 06:41 se torna cada al Tribunal Superior de Justicia de Parla fórmulas cuya prometo simple amén acato la Constitución obliga sitio ya iban a vedad y a fe que iban tira de ironía acato

Voz 10 06:56 Turull Med tuvo Lacko

Voz 11 06:58 Constitución española

Voz 0931 07:45 mes de Santa Municipis dada Catalunya salida Lleida no podrán ampliada si vas gran Chesney crear nada Navas durante dos años es una a cada la Genaralitat sol si las aguas subterráneas que provocan alza excrementos de los animales en la partida al mes que habéis dos Lines las granjas da Santa seis Municipis y Álvaro Cadagua el Pla d'Urgell no podrán ampliarse uvas Bastia son aquellos Municipis amolda actividad ganadera y agrícola una boca y transforma y Cheli y ya es la portavoz del Govern

Voz 15 08:13 esto no va normativa aprobada muy de cómo asegurar la Qualitat al sol las aguas subterráneas la al país

Voz 0931 08:20 la cree también obliga a las empresas que trasladan aquel PS apartan y controlado a óseos muy siglas hecho scouts ambulatorios hallados en dos facultativos de familia mes Fahmi Jean pero que son Proof alargan la So Ho facultativo Esquerra tardó en jubilación eso nuestro dificultades a la Conselleria de Cultura que anote pro recursos vacuna es la propia consellera Maria Angels

Voz 16 08:45 necesiten mes por pude dota de Messi se entras por la normalización lingüística a Totta raudo al país

Voz 0931 08:56 hola Juan Antonio Bayona David Laws dos primeros episodios de la serie danesa sería promovida para masónica busca la competencia a Akio teatro y eso es millonaria al primer Single han Català de Rosalía las rubias a publica dos tomate videoclip la otras diu Dios nos libre en el dinero

Voz 17 09:34 hijos de Roca en dos jóvenes quienes que aparque indebido