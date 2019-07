Las noticias de la Comunitat Valenciana, 06:50 (04/07/2019)

Voz 1217

00:06

buenos días cuatro de julio jueves si jueves ya mañana viernes jueves así cielo poco nuboso o despejado comprobable nubosidad de evolución diurna en el interior temperaturas con pocos cambios bien eso variable tendiendo a partir del mediodía a componente este flojo en general y moderado en el litoral sur de Alicante entre veintidós y veinticuatro grados ahora en Elche Castellón Valencia y Alicante ya les hemos contado que Mercosur es la unión comercial de varios países sudamericanos Brasil Argentina Uruguay Paraguay y Venezuela suman sus fuerzas recientemente han alcanzado un principio de acuerdo con la Unión Europea un acuerdo que venimos contándoles critican todas las asociaciones agrarias de aquí genera temor por lo que supone abrir nuestras puertas a los productos hortofrutícolas de aquellos países con condiciones muy ventajosas también a sus plagas sin embargo la eurodiputada socialista Inmaculada Rodríguez Piñero defendió aquí en la SER ese acuerdo aseguró que todavía no está aprobado del todo que faltan algunas garantías para evitar que las plagas lleguen aquí y que además igual que los productos de allí pueden venir aquí los de aquí pueden ir allí a un mercado de doscientos cincuenta millones de consumidores potenciales Yuste dirá a estas horas de la mañana que rollo nos está contando este hombre yo me explico la Conselleria de Agricultura Mireia Mollà fue muy dura ayer de muy de la mano del sector arremetió no ya contra un acuerdo que considera muy perjudicial para el sector hortofrutícola de la Comunitat arremetió sin pelos en la lengua contra el Gobierno de Pedro Sánchez por blando contra la eurodiputada socialista Rodríguez Piñero a quien entre otras cosas llamó enemiga del campo valenciano