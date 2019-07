Las noticias de Castilla y León, 06:50 (04/07/2019)

Voz 1 00:00 hoy por hoy Castilla y León Eva Marín

Voz 0603 00:07 buenos días subir un diez por ciento la asignación económica que este año reciban los grupos parlamentarios Ésta ha sido la primera propuesta aprobada por las Cortes con el único voto en contra del Partido Socialista una propuesta presentada por el PP que va a suponer que el montante global que las Cortes destinan a los grupos parlamentarios pase de algo más de doscientos noventa y cinco euros al mes de la anterior legislatura a los casi trescientos doce mil euros al mes para el presente mandato es decir doscientos noventa y cinco mil euros el año pasado trescientos doce mil euros este año así va a empezar el funcionamiento de las Cortes dicen los proponentes de este incremento que el parlamento de Castilla y León es de los que menos retribuciones contempla y por eso se pedirá a los servicios jurídicos un informe para ver cómo afrontar la situación económica de los grupos parlamentarios podemos por ejemplo plantea profesionalizar el Parlamento decir establecer un sueldo máximo de dos mil euros para los procuradores y mientras tanto hoy finalizan los contactos del presidente de las Cortes con los diferentes partidos políticos de cara al pleno de investidura de la próxima semana quedará la Presidencia de la Junta al popular Alfonso Fernández Mañueco la encuesta del CIS que de repetirse las elecciones vuelve a dar la victoria al PSOE en Castilla y León asuntos de este jueves de nuevo con posibilidad de tormentas como las registradas ayer en Burgos capital o el granizo que afectó a Aranda de Duero el termómetro sube ligeramente las mínimas ya a estas horas se registran dieciséis grados en Burgos diecisiete en Zamora dieciocho Salamanca y León diecinueve grados en Valladolid y Ávila veinte en Palencia veintiún grados en Segovia comenzamos

Voz 2 01:52 Lane al Centro Botín en Santander y descubre Calder Stories una nueva mirada a la obra de Alexander Calder móviles que desafían la gravedad coreografías para ballet diseños de automóviles noventa trabajos que muestran la faceta más desconocida de este pilar del arte del siglo XX hasta el tres de noviembre Calder Stories una exposición irrepetible

Voz 3 02:14 Moscú no estar fuerte como León

Voz 4 02:20 ahora en Leche Gaza te invitamos al Zoo de Madrid en tren Leche Gaza punto com enterarme de cómo conseguir cientos de entradas gratis aprovecha prueba disfruta ahora de tu variedad de leche sin lactosa favorita Che detalla a la familia

Voz 5 02:34 Nos pasamos la vida esperando esperamos vacaciones conciertos nacimientos aviones Tour unos días tensos esperamos por todo

Voz 6 02:41 la persona adecuada el momento oportuno el coche el coche por el que ya no piensa seguir esperando It's auditada en el treinta y uno de julio ahora tu Audi Q3 Advance por doscientos cincuenta y cinco euros al mes con todos los servicios incluidos oferta de Audi Financial Services más información en Audi punto es Red de Concesionarios Oficiales Audi

Voz 0603 03:00 seis y cincuenta y tres la primera propuesta del Partido Popular en las Cortes ha sido incrementar la partida presupuestaria para los grupos políticos propuesta que únicamente ha rechazado el PSOE para realizar esta propuesta el portavoz del PP Raúl de la Hoz se ha escudado en la situación del Grupo Mixto que por primera vez para contar con cinco parlamentarios de cuatro formaciones políticas diferentes además de recordar la reducción que esta asignación ha tenido desde los años de la crisis económica de forma que este año se va a incrementar un diez por ciento un ocho por ciento el próximo año en dos mil veintiuno será del cuatro por ciento se incrementó en el dos mil veintidós del dos por ciento

Voz 1974 03:37 hemos hecho esta propuesta que repito ha sido aceptada por todos los grupos parlamentarios a excepción de del grupo parlamentario socialista que implica una pequeña subida a la asignación de los de los grupos que repito e implica sencillamente volver a una situación lógica preexistente

Voz 0603 04:01 el portavoz socialista Luis Tudanca insistía en que esta propuesta lo que demuestra es la pérdida de escaños del PP que lleva aparejada la reducción del presupuesto del grupo acostumbrado a cantidades más elevadas

Voz 7 04:13 yo estoy convencido de que el Partido Popular rompen los consensos y sube las asignaciones y los sueldos no sólo por casualidad no sólo por capricho no sólo por la poca consideración que tienen a los ciudadanos de Castilla y León yo estoy convencido de que también es porque como ya se les han acabado los tiempos de Bárcenas y de la caja B ahora necesita más recursos más dinero para hacer lo que siempre han estado haciendo que desde luego no ha sido ocuparse de los intereses de Castilla y León

Voz 0603 04:39 del legislativo al ejecutivo porque quién será vicepresidente portavoz y consejero de transparencia regeneración de la Junta Francisco Igea deja claro quién no cumple el perfil de futuro consejero del Gobierno autonómico aunque confía en llegar a acuerdos con el Partido Popular Igea reconoce

Voz 8 04:55 hace que el hecho de que repita

Voz 0603 04:58 el actual titular de Fomento y Medio Ambiente Juan Carlos Suárez Quiñones

Voz 8 05:02 es una de esas posibilidades no entra entre sus preferencias

Voz 9 05:07 es que una persona que dice públicamente yo soy la administración pues ningún consejero no es una persona que tenga el perfil ideal desde luego no es el perfil de Ciudadanos el consejero pero lo que tendremos que buscar el máximo consenso en el en los nombramientos pero es verdad que hay un acuerdo de gobierno en el cual esto no está escrito es lo que está escrito está escrito hilo que no lo está no lo está nosotros tenemos que hacer honor a lo escrito quién se cumplen

Voz 0603 05:38 de sus requisitos es Verónica Casado reconocida como la mejor Médico de Familia del mundo ya que que insiste en que está buscando un gobierno de profesionales que tengan conocimiento y capacidad de gestión

Voz 9 05:50 nosotros siempre hemos dicho es que nosotros no vamos a hacer de la pertenencia al partido político una exigencia lo que nosotros siempre hemos dicho el que esto para nosotros no es una agencia de colocación dentro del partido y que por tanto a los cargos que son de libre designación dentro del Gobierno no van a suponer una tras la acción de personas que trabajarán el partido a personas que la administración sino lo que vamos a hacer es buscar buenos perfiles perfiles adecuados para la gestión que queremos hacer y que son ellos los que determinarán quiénes están a sudar movimientos para con

Voz 0603 06:25 formar el nuevo Gobierno mientras en los datos del CIS que confirman que de repetirse las elecciones el PSOE volvería a ganar en Castilla y León Lara Vegas

Voz 1272 06:34 los socialistas volverían a ser los más votados en Castilla y León sí se repetirán las elecciones generales con el treinta por ciento de los sufragios seguidos de lejos por los populares con el diecisiete por ciento de las papeletas Así aparece recogido en el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas es decir del CIS donde también se pone de manifiesto que Ciudadanos sería la tercera fuerza en Castilla y León como la actualidad en el diez coma seis por ciento de los apoyos según estos datos en tercera posición estaría Unidas Podemos con el siete coma seis por ciento en cuarta box con el tres coma cinco por ciento ningún dirigente político aprueba en la valoración de los castellanos y leoneses aunque el que mejor nota obtiene es el presidente del Gobierno Pedro Sánchez con un cuatro coma seis de media seguido por Albert Rivera con un cuatro El estudio del FIS también revela que el mayor problema que consideran los castellanos y leoneses en España es el desempleo según seguido en segundo lugar

Voz 8 07:24 por los políticos seis y cincuenta y siete

Voz 3 07:30 estar fuerte como León lleva me altos

Voz 4 07:34 ahora en Leche Gaza Te invitamos alzó de Madrid en tren Leche Gaza punto com nace de cómo conseguir cientos de entradas gratis aprovecha prueba disfruta ahora de tu variedad de leche sin lactosa favorita Che detalla a la familia

Voz 1804 07:49 Jesse de incumple la ciudad en verano pero lo que más te gusta escoger tu consigue escapar de la playa que hay tienes dos con neumáticos Goodyear y Continental en tu servicio oficial dices que te gustó las lleva de camino la playa consulta condiciones empezó punto es

Voz 5 08:08 red de servicios oficiales pero de Castilla y León

Voz 3 08:15 estar fuerte como León lleva me alta

Voz 4 08:19 ahora en Leche Gaza Te invitamos alzó de Madrid entrar en Leche Gaza punto com hace de cómo conseguir cientos de entradas gratis aprovecha prueba disfruta ahora de tu variedad de leche sin lactosa favorita Che detalla a la familia

Voz 0603 08:32 Nos quedamos con un dato ochocientas veintiún parejas del mismo sexo en Castilla y León ha podido darse el sí quiero gracias a la ley de matrimonio homosexual de la que se han cumplido ya catorce años Yolanda Rodríguez presidenta de la Fundación Triángulo encaste

Voz 10 08:45 el León por ejemplo en la custodia de los hijos es muy importante no cuando las parejas del mismo sexo antes y no tenían ese reconocimiento jurídico a través del matrimonio pues ese era muy complicado tenerla para tiene potestad sobre los hijos de la misma pareja incluso era perjudicial para los derechos del propio niño no sino que afecta también a sus descendientes a sus hijos y a su entorno familiar que en un determinado momento puede tener una inseguridad jurídica y quedarse en el limbo pues que que que un hijo no hubiera podido tener el amparo de otro de sus padres o madres al haber desaparecido por ejemplo o fallecido uno uno de ellos no

Voz 12 09:34 hijos de Roca en los jóvenes que no es que aparquen a golpe de batería