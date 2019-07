Las noticias de Navarra, 06:50 (04/07/2019)

tal y como prevé la ley que debe hacerse que esto es una cuestión nueva que el anterior Ejecutivo no tuvo que hacer que de hecho no hizo en los más de los casos porque Se dejaba la voluntariedad y estuvo ausente

Voz 2

02:01

no estimule y fomente todo este tipo de medidas que no los penalice que no penalice el el ahorro que no penalizan la inversión que no penalice el patrimonio empresarial que no penalice la sucesión de padres a hijos se lleva un un sistema fiscal un modelo fiscal que sea poder