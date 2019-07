Las noticias de Galicia, 06:50 (04/07/2019)

que no te vendan humo el mejor albariño Pazo de Villarejo premio dos mil diecinueve

qué tal muy buenos días punto y seguido en el proceso de venta de las fábricas de Alcoa parte el capital los sindicatos se niegan a ratificar un acuerdo en el que ellos no han participado hoy vuelven a reunirse las partes Se confirma la ralentización del crecimiento económico en Galicia vamos más lentos e incluso que en el resto del Estado lazos del Foro Económico y atención las familias con hijos pequeños tendrán plazas para apartarle en los edificios públicos una medida anunciada por la conselleira de Política Social para impulsar la además grafía es jueves cuatro de julio para hoy tormentas de verano o recordar que estamos en la estación Íñigo Kaing otros buenos días

día a día me vas días nublado dieciocho grados Santiago Íñigo on parcialmente nublado diecisiete grados los deportes en el Celta todos invitados esta tarde a la presentación de Denis Suárez Mauro Picatoste

vamos con lo último de la venta de alcoba que no es lo último porque la Reuniones siguen esta tarde no hay manera de cerrar un proceso que los trabajadores se niegan a ratificar Radio Coruña Pablo Díaz

pero por lo pronto si ha encallado ese acuerdo de venta de alcoba parte capital ante la negativa ante las reticencias de los trabajadores a dar el visto y place a un acuerdo de venta del que insisten no conocen todos los detalles la reunión finaliza sin acuerdo alguno al respecto porque seguimos manteniendo nuestra firme posición de no ratificar un proceso de venta en el que lo hemos participado explican los sindicatos reunidos ayer en Madrid en un comunicado una reunión entre las distintas partes que se prolongaba hasta bien entrada la noche y hoy está previsto que se retomen esas negociaciones ya por la

la economía gallega crecerá este año pero no tanto como el pasado el Foro Económico de Galicia presentó su informe con claroscuros Galicia sigue siendo una región que crece prevén que Vangal dos con tres por ciento cinco décimas menos que en dos mil dieciocho por primera vez en tres años la economía gallega registró menor dinamismo que la española Santiago Lago es director del Foro Económico

eh son a primeira e confirma su adiós no la desaceleración de aquí vivimos para los agrios trimestres esto darse no ano dos mil de novio como decíamos público algunas semanas o foro estima que todo eso nombre que Galicia es esa medio punto lo da favorito

que no supone la integración en el gobierno local pero sí sumar mayoría absoluta progresista en el pleno en septiembre negociación de presupuestos del próximo año en comisión Milán

todos los edificios de nueva construcción de uso público deberán contar con plazas de aparcamiento reservadas para familias o no esos activo he que todas las que somos nadie esos país cuando vamos por ejemplo a un centro comercial a dificultades de que no somos capaces de sacar Oca riña DVD aunque tenemos que dar pues moquetas Volta su aparcar el coche lo puedes darle todas las facilidades a todas las nada SA todos los país de