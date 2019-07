Escucha las noticias de las 07:00 (04/07/2019)

Voz 1 00:00 siete de la mañana seis en Canarias

Voz 0027 00:15 en la Cadena Ser con estos buenos días esta mañana especialmente buenos para los trabajadores a tiempo parcial porque el Tribunal Constitucional ha anulado el sistema por el que se les calculaba hasta ahora la pensión a los trabajadores imparcial el tribunal lo considera discriminatorio respecto a quienes trabajan a jornada completa por dos motivos primero por el sistema en sí que según el Constitucional penalizar dos veces a este tipo empleados a los empleados a tiempo parcial porque su pensión ya de por sí es más baja porque trabajan menos horas y y cotizan menos pero es que además hasta ahora se les aplicaba un cálculo que les descontaba días cotizados en resumen una ruina bueno es el primer motivo por el que lo anulan pero es que además los jueces ven discriminación de género porque el setenta y cinco por ciento de quienes trabajan a tiempo parcial en España son mujeres a partir de las ocho vamos a hablar con un experto en pensiones para que nos explique exactamente a quién a cuentas personas afecta este cambio y cómo les afecta esta tarde sabremos si Vox cumple su amenaza it tumba la investidura del popular Fernando López miras en Murcia se celebra la votación definitiva Ia al candidato le bastaría con la abstención de los cuatro parlamentarios de Vox pero los de Abascal no se mueven de momento siguen en el no porque Ciudadanos se niega a firmar públicamente un documento a tres con ellos con el PP Luis Gestoso Vox Miguel Garau ciudadanos

Voz 3 01:46 no le pongo mi mil en blanco a quien los cordones sanitarios aquí quién no insulta a todos los días no cambiar las cosas no se sientan a hablar hitos firma

Voz 4 01:55 somos gente punto fue votaremos que no sé yo puta no te reconoce evitarán del no que no echen la culpa a los demás eso de más de demás jugador tiranteces también borre Izquierda a nivel nacional Isabel Villar

Voz 0028 02:06 el PSOE acusa a Podemos de tacticismo después de que Iglesias le ha propuesto Sánchez a través de un artículo en La Vanguardia que se presenten a la investidura con un gobierno de coalición si eso no funciona el Iglesias se compromete a cambiar de estrategia pero dice Carmen Calvo que una investidura no va de eso

Voz 5 02:21 yo estoy segura de que no es un reto cualquier asunto relativo a poder tener el Gobierno en el mes de julio y cuanto antes mejor no pasa por por táctica pasa por la sinceridad porla seriedad de anteponer objetivos políticos leyes decisiones transformaciones que España necesita y antes que otro tipo de estrategias

Voz 1464 02:44 ya Alberto Garzón de Unidas Podemos espera que el PSOE rectifiquen que el Partido Socialista que era gobernar en solitario es legítimo lo que no es legítimo es que quiera gobernar gratis y además nos chantaje porque en última estancia lo que le está diciendo al resto de grupos es ustedes me apoyan o peor será para vosotros

Voz 0027 02:58 en Italia la justicia se niega a firmar el decreto de expulsión de la capitana del barco Si Watch Salvini quería a echar esta extinta del país en cuanto salió libre pero la Fiscalía se ha negado a firmar esa orden la portavoz de la ONG

Voz 2 03:10 el acto que

Voz 0027 03:13 de cara a la raqueta la capitana de este barco de rescate de inmigrantes está todavía en Italia aunque no puede confirmar que vaya a quedarse allí en el país y por cierto en Italia ha muerto un turista en la explosión del volcán de la isla de Stromboli

Voz 0028 03:27 hay además un herido los dos estaban de excursión en el volcán cuando entró en erupción y empezó a excusas rocas y lava según las autoridades ha sido la explosión más fuerte desde mil novecientos ochenta y cinco

Voz 1161 03:41 deportes Juan Antonio Sampedro cuadro equipos de Primera iniciará hoy su pretemporada al español que lo hacía ayer en el Atlético Madrid diecinueve veinte de arrancará a las nueve con el primer contacto en el que ya están cuatro de los seis nuevos Felipe Monteiro Héctor Herrera Ibáñez y Marcos Llorente posteriormente se unirán Jon Félix y Renan Lodi en Sevilla arranca con seis caras nuevas da Burt Diego Carlos Jordán de John cunde y campos a las que se sumarán probablemente Reggi y otros cinco más y el Athletic lo hará desde las seis de la tarde con la cara nueva del portero vez quieta y en Leganés con las incorpore incorporaciones de Juan Muñoz Jonathan Silva y André grandes