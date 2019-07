Raquel Romero: "El PSOE no quiere negociar un gobierno de coalición para La Rioja"

Voz 1

00:00

lamentablemente hoy hemos asistido a un nuevo desplante del Partido Socialista de La Rioja que nosotros dejar plantados en la mesa de negociación Ike pues entendemos que que lo que sucede es que simplemente no quieren ese gobierno de coalición que son momento dijeron que sí que iban a a realizar junto con Unidas Podemos en el día de la de la sesión constitutiva del Parlamento el propio secretario general de los socialistas de La Rioja explicó que la propuesta que le hacíamos ese Unidas Podemos la doy a razonables y que además un Gobierno de coalición era un gobierno de coalición es decir un gobierno en el que las fuerzas que lo apoyen pues se corresponsabiliza del al máximo nivel sin embargo desde entonces todo han sido excusas para Partido Socialista para no sentarse a negociar y hoy pues ha sido una de tantas nosotras seguimos pensando que el Gobierno de coalición es la mejor forma de conseguir un gobierno de políticas progresistas y un gobierno estable para la comenzó toma de La Rioja no tenemos que olvidar que no es poca revertir los veinticuatro años de políticas del del Partido Popular sin embargo pues desde Partido Socialista quieren tensar la cuerda no sabemos si con intención de llegar a nuevas elecciones nosotras entendemos que eso no es en ningún caso lo que quiere la ciudadanía riojana que quieren que nos entendamos que nos sentemos a negociar is seguimos en esa misión desde de Unidas Podemos esperemos que Paco Ocón y que Partido Socialista recapaciten y podamos llegar al acuerdo que la ciudadanía desea