Francisco Ocón: "Si Podemos tiene problemas para negociar con el PSOE y también dentro de su coalición, el problema igual lo tiene ellos"

Voz 1 00:00 a Francisco aunque tal como está buenos días

Voz 2 00:02 muy buenos días bueno qué es lo que está ocurriendo bueno pues a nosotros nos resulta realmente inexplicable IMAS cuando cuando escuchado lado te de Raquel Romero y el comunicado de ayer lo que se dice en ese comunicado lo que ha dicho a Raquel Romero yo no sé si Raquel Romero dice lo que dice por desconocimiento porque las personas que se supone que negocia en nombre de Podemos La Rioja es que casa ni siquiera son de La Rioja pues según informan bien pero lo cierto es que ayer no se concertó finalmente ninguna reunión con Podemos por lo tanto no hubo ningún restaurante fue anteayer cuando el Partido Socialista yo mismo me dirigí a Podemos para solicitarle una reunión exactamente igual que lo estamos haciendo con Izquierda Unida osea nuestra voluntad de diálogo yo creo que es clara y evidente nos hemos reunido con Izquierda Unida desde el pasado lunes desgranando los programas electorales de ambas formaciones para intentar llegar a un acuerdo programático que es lo primero que ha de sustentar la acción la acción de un Gobierno por lo tanto la voluntad de diálogo del PSOE yo creo que que está clara evidentemente los problemas que han su ha sido como comentabais ahora mismo con Henar Moreno dentro de la coalición Unidas Podemos y la ruptura que que ha habido pues no es responsabilidad del del Partido Socialista nosotros llegamos a un acuerdo previo a la configuración de la mesa cuando Unidas Podemos cuando Unidas Podemos representaban dos votos en el Parlamento garantizaba en la mayoría con los quince del Partido Socialista pero ahora mismo ya no es así nos hemos visto pues obligados a tener que hablar por un lado con Podemos y por otro lado con Izquierda Unida Izquierda Unida no hemos tenido ningún problema para para iniciar las negociaciones con Podemos si podemos parece que también ha tenido problemas con Izquierda Unida para configurar su propia acción dentro de la coalición así que si uno tiene problemas para negociar con todo el mundo igual el problema es que de Podemos

Voz 3 01:49 pero es evidente que el Partido Socialista necesita las dos diputadas para conseguir formar e definitivamente el Gobierno de qué manera van a encauzar estas negociaciones porque no se a los ciudadanos quizá no sorprende no que tan sólo haya un problema de forma vemos que hay un problema más allá de fondo

Voz 2 02:08 yo estoy absolutamente sorprendido igual que pudieran estar el resto de ciudadanos por eso yo quiero dejar claro que nosotros estamos absolutamente abiertos a negociar al seguir negociando con Podemos de la misma manera que lo estamos haciendo con Izquierda Unida lo que no entiendo es como si con Izquierda Unida está en resulta sencillo ponerse a negociar con Podemos resulta tan extraordinariamente complicado ponerse a negociar

Voz 3 02:32 cree que es porque afectan a las la situación nacional

Voz 2 02:38 pues pues la verdad es que no lo sé eso lo tendrán que explicar ellos desde luego nosotros no sabes

Voz 3 02:42 Ellos lo han atendido han mandado a nota de voz por eso no se lo puedo preguntar a ellos pero a usted se lo pregunto no sé cómo lo ven desde el Partido Socialista quizá la situación nacionales está afectando a la aquí en La Rioja

Voz 2 02:55 yo repito nosotros no porque nosotros estamos negociando con una de las partes que componían Unidas Podemos yo creo que lo que está afectando fundamentalmente es la situación a la que algunos negociadores de Podemos han llevado esa propia a esa propia coalición yo estar sentado en varias ocasiones con esa coalición en algún caso el sentado con una comisión negociadora que representaba a todos los partidos que integraban esa coalición ya en un momento dado eso cambió los resultados pues pues no sé si el Partido Socialista dice pues pues la propia evolución de la coalición y como se ha visto la la ruptura interna que que ha sufrido no ahora mismo podemos selvas representa un voto en el Parlamento un cuento de XXXIII esa coalición digamos pues no es la que se presentó ahora mismo unas selecciones nos vemos obligados a negociar por un lado con Izquierda Unida impreso con Podemos y ninguno ninguno de los dos en solitario ahora mismo garantizan la mayoría por lo tanto hay que hablar con nosotros pero yo creo que podemos lo primero que tiene que ser consciente es decir tiene un potro de XXXIII en el Parlamento que en solitario no garantiza la acción de gobierno simplemente el Partido Socialista le ha pedido a Podemos que sea consecuente S sea consecuente

Voz 3 04:02 Francisco con hay tiempo para más y hay una reunión cercana prevista con Podemos ahí algo cerrado en dos segundos yo desde luego

Voz 2 04:11 de la mano del Partido Socialista está abierta para sentarnos a negociar en cuanto sea posible

Voz 3 04:15 gracias Francisco con buenos días buenas