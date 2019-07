No hay resultados

Voz 1 00:00 un Madrid Virginia Sarmiento

Voz 1915 00:07 qué tal muy buenos días el alcalde de Madrid José Luis Martínez Almeida y la vice alcaldesa Begoña Villacís se van a reunir hoy con la Plataforma en Defensa de Madrid central dentro de su ronda de reuniones con los afectados por la medida que desde el pasado lunes está ya sin efecto por la moratoria de multas activada por el nuevo gobierno municipal hace unos minutos en la antena de la SER en Hoy por Hoy Paco Segura coordinador de Ecologistas en Acción portavoz de la Plataforma en Defensa de Madrid central ha dicho que no se puede banalizar con la salud de los madrileños y esto es lo que elevan a transmitir Almeida Villacís en el encuentro de esta mañana

Voz 2 00:39 para nuestra plataforma es importantísimo que se vuelva a la situación que tenemos de partida porque hay que recordar que ahora mismo no tenemos eh la situación previa a poner Madrid central no no hemos retro nos hemos retrotrae ido quince años atrás hemos ido a dos mil cuatro cuando se empezaron a crear pequeñas zonas de exclusión de coches que no sean de residente

Voz 1915 00:59 también hoy el Grupo Municipal Socialista va a presentar un recurso contra la moratoria de sanciones de Madrid central lo van a hacer esta mañana en los juzgados de lo contencioso administrativo de la calle Gran Vía y mientras sigue la guerra de cifras en cuanto a los datos de contaminación suponemos que también será un posible debate en la reunión de hoy entre el alcalde y los defensores de Madrid central desde Ecologistas en Acción aseguran que el segundo trimestre de este año de dos mil diecinueve arroja el mejor dato de la última década en cuanto a emisiones contaminantes y el Ayuntamiento sin embargo dice que diecinueve de las veinticuatro estaciones mediadoras han aumentado los niveles en los últimos ocho meses ambos análisis se basan en la misma fuentes las estaciones medido horas pero las conclusiones como ven no tiene nada que ver es jueves cuatro de julio más en titulares con Cristina del Casar los grupos políticos siguen sin ponerse de acuerdo en la Asamblea de Madrid continúan las negociaciones para encontrar candidato a la presidencia de la Comunidad a menos de una semana del pleno de investidura la actuación de los equipos de emergencias ha mitigado las consecuencias del incendio en Nava Lafuente ya es está controlado se suma al de Cenicienta y cadalso en la hipótesis del Seprona de que podría haber sido provocado

Voz 4 02:06 el orgullo arrancaba ayer con el pregón de Mónica Naranjo en la Praza de Pedro Zerolo el discurso reivindicativo de la cantante apelaba a la fuerza del amor como arma más poderosa del mundo

Voz 5 02:18 un día respeto seamos más de todas aquellas personas que todavía no han entendido que el amor es el arma más poderosa del mundo y que puede cambiarlo si tenemos que ir hacia atrás que sea así

Voz 6 02:39 solamente para coger impulso Isère más fuertes

Voz 5 02:45 así

Voz 1915 03:20 dos de los cuatro equipos madrileños de Primera inician hoy el curso diecinueve veinte Sampe buenos días

Voz 1161 03:25 buenos días Virginia Atlético de Madrid con el primer entrenamiento desde las nueve de la mañana y con seis caras nuevas para Simeone el central brasileño Felipe Monteiro que sea presentado hoy desde las cinco en el Metropolitano y el centrocampista mexicano Héctor Herrera llegaban ayer este último hablaba sobre te hablaba tras aterrizar

Voz 8 03:39 muy motivado muy ilusionado por estar acá que uno de los clubes con más historia en el mundo y la verdad es que estoy muy contento de poder estar acá a ambos firmarán hoy sus

Voz 1161 03:47 contratos por tres temporadas el domingo lo hará el portugués yo Félix ayer ya lucía el escudo en el Museo del Prado en un vídeo del club está prevista su presentación el metropolitano para Alonso martes firma por siete temporadas si llevará el siete que deja libre Griezmann los tres se suman a Marcos Llorente Ibáñez y el lateral brasileño Renan lo dique llegará en los próximos días también arranca la pretemporada el Leganés tres incorporaciones las de Juan Muñoz Jonathan Sylvain André Grammy

Voz 1915 04:19 vamos a ver cómo se circula a esta hora en las carreteras madrileñas DGT Alfonso Martínez buenos días

Voz 9 04:24 buenos días continuamos hasta ahora pendientes del accidente en la A uno a la altura de San Agustín de Guadalix que ocasiona tres kilómetros de densidad circulatoria de entrada a la capital madrileña esto hay que sumarle que tenemos retenciones en todas las entradas y salidas de la capital destacar en ambos sentidos lados en Torrejón de Ardoz y la A6 en Aravaca yp puerta de hierro it de salida de Madrid en la A tres en Rivas de entrada también hay circulación muy intensa en este momento en las seis desde Las Rozas hasta El Plantío en la M40 los tramos habituales en este momento las mayores complicaciones están en la zona de Val de Madrid Villaverde en ambos sentidos entre Vallecas y Coslada en este caso en dirección a las íbamos a

Voz 1463 05:05 la capital centro de pantallas Charo Alcázar buenos días buenos días de nuevo Virginia nos vamos directamente al Puente de los Franceses en lema que hace pocos minutos se han producido la misma altura dos incidencias un accidente en sentido norte ocupando el carril izquierdo y otro una avería un vehículo averiado en sentido sur hay también dificultades en el otro lado quizá más entre Méndez Álvaro y el Nudo de Manoteras en las centradas por Conde de Casal carretera de la Coruña en la Cuesta de San Vicente con Plaza de España o en Delicias con la Glorieta de Atocha

Voz 17 08:28 y lo escuchábamos en titulares ha comenzado el Orgullo dos mil diecinueve lo hacía anoche con el pregón de Mónica Naranjo y este es el ambiente que se respiraba entre los asistentes a esta celebración reivindicativa que se prolongará hasta el domingo de las personas LGTB es

Voz 18 08:42 momento de defender nuestros derechos Si

Voz 1915 08:45 las circunstancias en las que está ahora mismo Madrid por ejemplo con el tema Bob y demás creo que ahora mismo es el momento de reivindicar nuestros derechos al máximo

Voz 18 08:52 me parece absurdo reivindicar que me guste a alguien porque quién es el que dice que está bien y lo que está

Voz 19 08:59 mal está bien para reivindicar nuestros derechos de salir a la calle y divertirse

Voz 18 09:06 Teo para que nos hagamos ver que dejen eso ustedes las cosas

Voz 20 09:11 es por el tema de la libertad que cada uno es identifique como quién