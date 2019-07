Las noticias de Navarra, 10:03 (04/07/2019)

bueno la verdad es que somos razonablemente optimistas no además he como viene habéis explicado su paralizó la tramitación al al con la convocatoria de lesiones volvimos un poco a la carga es la solución que tenemos que se que se cambien las leyes que ahora mismo están ajustando de forma negativa a la concurrencia de estos partí de estas agrupaciones yo creo que ese va a ser porque Tribunal de Cuentas lo recomienda el cambio en la ley por tanto somos optimistas en que se haga

y además Antonio Manuel Guerrero uno de los miembros de la manada condenados por el Supremo a quince años de prisión por violación ha perdido la condición de guardia civil y militar de carrera según publica el Boletín Oficial del Ministerio de Defensa la resolución la afirma el director general de la Guardia Civil Félix Azón que subraya que Guerrero encuadrado afectos de régimen interior en la comandancia de Córdoba pierde esa condición de guardia civil y militar de carrera Guerrero Llano ex agente del instituto armado desde que fue firme el fallo del alto tribunal aunque las retribuciones económicas ha mantenido hasta día de hoy