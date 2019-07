Las noticias de Castilla-La Mancha, 10:03 (04/07/2019)

el presidente de Castilla La Mancha Emiliano García Page como acaban de escuchar acaba de pasar por el programa Hoy por hoy en una entrevista con Aimar Bretos asegura que una abstención de PP y Ciudadanos la investidura de Pedro Sánchez sería buena reconoce también que con el presidente del Gobierno hace tiempo que no

Voz 3

00:20

no hemos de hablar por teléfono no pudo decir ahora mismo sitio comenzar excesivamente es lo más común la verdad es que tengo el centro de mensajes y no está doce Bolinaga contestarle aparecieron pero hablamos hablamos después de las elecciones y como suele a un resultado ya claro de ideas fuerza digamos que en la felicitación del resultado electoral ya quedaba hecha a la investidura aunque cumplimentar los trámites que él detrás