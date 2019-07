Escucha las noticias de las 10:00 (04/07/2019)

el Partido Popular asegura que no van a cambiar la ley contra la homofobia de Murcia tal y como les exige box para apoyar la investidura de Fernando López miras Javier Maroto vicesecretario de Organización del PP ha estado en Hoy por hoy ha afirmado que su partido no está dispuesto a reabrir un debate que dice ya está superado por la sociedad como si fueran los años

Voz 0893

01:23

en nuestro compromiso con la igualdad de todas las personas es inequívoco y por tanto no es una opción el poder Carlos que no vamos a hacerlo por una razón de de principios Un partido como el nuestro que es un partido que defiende a las personas y que es liberal lo es con todas las consecuencias por tanto lo digo así de claro la orientación sexual de las personas no es una pieza que permita jugar en en en un intercambio de cromos para un proceso de investidura eh porque no se considere que unos tienen más derechos que otros