Las noticias de Euskadi, 10:03 (04/07/2019)

Voz 1

00:15

arranca esta hora aquí en el pleno de las Juntas Generales de Álava en el Palacio de la provincia en pleno centro de Vitoria la sesión de investidura en la que Ramiro González va a ser reelegido diputado general de Álava gracias a la mayoría absoluta que estrena en esta legislatura el chales y socialistas a las diez decimos arranca esta sesión que todavía no ha comenzado en este pleno de las Juntas Generales el candidato del PNV va a intervenir primero pero no va a ser el único porque Achi Bildu también ha decidido presentar su propia candidatura aunque Kike Fernández de Pinedo no tenga ninguna opción de salir elegido Ramiro González se ha convertido se convertirán en diputado general mientras PNV Partido Socialista todavía ultiman el acuerdo para gobernar Álava hay repartirse las carteras en la Diputación un acuerdo que previsiblemente se hará público mañana viernes