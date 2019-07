Las noticias de Galicia, 10:03 (04/07/2019)

Voz 0846

00:05

la de la madre de Afinsa en Santiago poco después de las seis empezaba a arder la planta de serrín hasta allí se desplazaban todos los bomberos del turno de guardia del parque local que sobre las siete de la mañana daban por controlado el siniestro bomberos que continúan todavía en la zona comprobando que el fuego no se reaviva le sigue saliendo humo que a primera hora era visible a gran distancia la empresa ubicada en las inmediaciones del parque empresarial compostelano fue desalojada más cosas la Autovía del Cantábrico la ocho continúa cerrado al tráfico por segundo día consecutivo en el tramo comprendido entre Mondoñedo y Abadía Intras permanecerá abierta ayer tan sólo unas horas como consecuencia de los densos bancos de niebla que dificultan la visibilidad y condicionan la seguridad de los usuarios como es habitual la autovía permanece cerrada al tráfico en él alto de Mondoñedo concretamente entre los kilómetros quinientos treinta y seis y quinientos cincuenta y dos La Guardia Civil mantiene habilitados los dos vídeos alternativos a través de la carretera nacional seiscientos treinta y cuatro a su paso por Mondoñedo pues sepan que la alcaldesa de Mondoñedo Elena Gandia solicita el arreglo urgente de esta carretera dado que dice a día de hoy no está en condiciones óptimas para absorber todo el tráfico que soporta durante el verano de forma especial cuando la niebla obliga a cortar la autovía había eh A8 en no poco ese bien eso viene siendo habitual prácticamente cada día esta tarde a las tres vuelven a reunirse en las partes que participan en el proceso de venta de las fábricas de Alcoa de A Coruña hay Avilés ayer la reunión finalizó sin acuerdo los sindicatos se niegan a ratificar un proceso en el que ellos no han participado Arco hay partes se dieron de plazo hasta el treinta y uno de julio para subsanar los problemas de tipo financiero que parece tener el inversor la multinacional estadounidense exigió Partner garantías financieras que aporte mayor liquidez que supondría unos veintiséis millones de euros