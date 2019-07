Las noticias de Aragón, 11:02 (04/07/2019)

dado que en el momento actual el que parece que va a ser el el candidato a esa investidura que es Javier Lambán de momento no cuenta con los apoyos de de Podemos para esa investidura

ha dicho que siguen negociando con el PSOE que no han recibido ninguna propuesta poco en el encuentro de ayer y también lanzaba este aviso

Voz 1877

00:47

nos estamos refiriendo a que no se pongan vetos a todas las posiciones de Podemos ya que no se tenga miedo a una formación con cinco diputados ya que se respete que tenemos cincuenta y tres mil quinientos votos y esos votos tienen que ser respetados en la misma medida en la que se nos piden los apoyos no vamos a admitir vetos