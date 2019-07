Las noticias de Galicia, 11:02 (04/07/2019)

establece objetivos estratégicos para el periodo dos mil doce nueve dos mil veinte un obsesivos de carácter cuantitativo incrementar las leyendas a los propietarios no siete por ciento incremento de la facturación Atos superar los dos mil cuatrocientos millones de euros incremento dos empleos directos a superar los veinte mil empleos directos e incremento Godot porcentual elementos estructurales en construcción

Voz 3

01:45

con sobre económico es enorme un impacto no es firme un estudio un parto el impacto económico de cerca de once millones de euros no sólo pues en Viveiro sino también las comarca da Mariña porque estoy jugó un solo para Viveiro que evidentemente epicentro pero que yo creo que para toda la provincia Lugo es