Las noticias de Canarias, 10:02 (04/07/2019)

el secretario general de Coalición Canaria José Miguel Barragán asegura en la SER que continúa el diálogo para tratar de llegar a un pacto de gobierno entre su partido y los populares en los cabildos de La Palma y Tenerife Barragán reconoce que por ejemplo el pacto en La Palma no está hecho

Voz 1010

00:20

lo que existe diálogo e intentar conformar equipos de gobierno estable durante la legislatura en esas dos instituciones por lo tanto es ahí donde se están empleando a fondo en nuestros representantes en el ámbito de cada una de la de las islas por lo tanto en los cuerdos serán en base a las necesidades que tiene cada una institución el Cabildo de La Palma y el Cabildo de Tenerife mí me consta que están haciendo un esfuerzo porque puedo llegar a esos acuerdos no para llegar a un acuerdo no pues por imposición sino que tiene que ser con con diálogo y consenso entre las dos y ahí están trabajando