muy buenos días sí dicen que hay un candidato que reúne las condiciones tanto objetivas como subjetivas para poder ser candidato en ese pleno del día diez de julio porque dicen que Ángel Gabilondo el candidato socialistas el más votado ha sido el más votado en las elecciones que aúna el apoyo de tres grupos de aquí de la Asamblea de Madrid y el respeto de los otros tres grupos que decía José Manuel Rodríguez Uribes que incluso entre ellos parece que no se tienen ese mismo respeto por eso quieren que el presidente de la Asamblea Juan Trinidad reconsidere esa decisión ir bueno pues dicen que no sea Rogue una posición que debería decidir la Asamblea de Madrid que es votar ese diez de julio se Ángel Gabilondo es el candidato no más votado han citado varias veces que hay jurisprudencia en ese sentido del constitucional por eso pues no descartan Si ese registro que han hecho hoy no tiene una respuesta que les convenza al Partido Socialista no descartan abrir nuevas vías