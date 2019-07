Voz 1995

para recuperar una entrevista que hicimos hace dos años que pensábamos que decíamos Yo que sea el mismo hemos cambiado mucho sino tan siquiera nos reconocemos vamos a tres tenido vas a Madrid con una es que me encanta esa expresión una maleta cargada de sueños con tu caja de magia llegaba con con estos micrófonos con ilusión con sueco fíjate novias no habías dicho en más que empieza vi yo te preguntaba hace dos años esto estás contento con el espectáculo lo que estás haciendo tú que crees que me dijiste Arenas que en aquel momento todavía si ahora pienso en estaba estaba estaba verde claro Vélez estabas empezando sí sí te pregunté si estás contento con lo que estás haciendo tú qué crees que dijiste yo creo que dije que sí forma canoas y dirigiendo no estoy fatal FIFA gira bueno esto fue lo que