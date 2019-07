bon día Mossos d'Esquadra anda la para ella Dalai muerta a prop del Riu Congost a Granollers Alsa temporada dos mil y la policía Albarrán exprés de una investigación Isabel informa al periódico Al Yun Fat Prada Paloma la víctima a Dean al Giulio al dados mil dibuja la seva família Express casi sabida vida al presidente al Parlament José Torrent avisa Pedro Sánchez que iban a conflictiva Catalá no soluciona no solucionará el problema Iggy reclama un pacto ICSA las condiciones del referéndum

si la actitud del Estado es el bloqueo permanente la persecución judicial y el menosprecio hacia las reivindicaciones de una mayoría muy amplia de la sociedad catalana la respuesta del soberanismo no será la resignación o el abandono de sus posiciones sino la movilización permanente y persistente para hacer que lo que hoy parece imposible

habitable a a tres años Cataluña Passat datan y veinte personas refugiadas a acudir una dos mil Sin sientas la Generalitat espera Transparency las competencias a las notas al programa catalana que estas personas proto las sentencias favorables Ankara no han surtido

no me perseguía manto que es castillete Esade da una otra persona tú Pen hasta estos problemas para charlar do ambas bocas de qué pasa en un mal momento S60 cuestionada DACA estén trataran personas que aportan una mochila con esto va a amor pasara la experiencias y que son los que están ya está aquí