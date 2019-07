Las noticias de Canarias, 15:03 (05/07/2019)

conocida ya la fecha para el pleno de investidura al once y el doce de julio comienzan a sonar nombres que podrían integrar el nuevo Gobierno de Canarias uno de los que suena para ocupar la Viceconsejería de Empleo es el actual secretario general de UGT en Canarias Gustavo Santana precisamente pasaba hoy por la SER donde se le ha preguntado por esta posibilidad dice que de momento no se lo han ofrecido pero que sí que se podría estudiar

Voz 4

00:27

es la primera vez que me lo preguntan pero la verdad no es ningún planteamiento que se que se me haya hecho yo ahora mismo estoy especialmente hoy en un momento en el que mi cabeza están en otros sitios pero bueno si llegara alguna oferta de esta naturaleza creo que habría que pensárselo porque empieza un nuevo ciclo político en donde el empleo se ponen en el centro de las política para generar un espacio de oportunidad garantías a toda la población activa de las islas o no podremos avanzar nunca hacia una economía sostenible