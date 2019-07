Voz 0313

va de alguien que quiere morir en paz que ya no encuentra sentido a la vida por el sufrimiento de una enfermedad vaporoso reclamaba reclama de ocho una ley de eutanasia en cambio hoy vamos a contarles el caso de un hombre que quiere vivir atención hasta los ciento ochenta años se llama Dave Asprima es un millonario norteamericano se está haciendo en su cuerpo lo que no está escrito chutar células madre cada seis meses por todas partes dormir en una cámara de crío terapia matizarse baños de luz colocarse electrodos en la cabeza cuidado con el cerebro vamos a ver esto suena lo que suena es evidente nada no de hecho el artículo que leído hoy en La Vanguardia y por el que me he enterado de la historia lleva un título cargado de ironía desesperanza de vida hizo autora Isabel Gómez Mélenchon escribe con mucha gracia sobre el reto Matuzalem Nico dice de este señor pero abandonemos la broma por un momento esto técnicamente sería posible quiero decir la medicina regenerativa avanza a velocidad de vértigo y lo que hace es eso restaurar resucitar partes de nuestro organismo que habían dejado de funcionar osea están loco el planteamiento o no luego están otras consideraciones como quién se puede pagar un tratamiento de ese tipo si tiene sentido hacerlo cuáles son los límites éticos las células madre pueden llegar a ser como foco como un gran mercado o mejor que sigan bajo regulación no sé me parece que es una buena historia que de ahí sale una buena conversación con algún experto y eso es precisamente lo que vamos a hacer de todas formas Isaías buenas tardes hola buenas tardes ciento ochenta años sobre todo si nadie te acompaña pero esa es la gran pereza no en los demás se vayan yendo y te quedes tú solo no sé si merece la pena vivir así