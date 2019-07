Las noticias de Cantabria, 17:03 (05/07/2019)

Voz 1458

00:06

el Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria acogerá desde el próximo domingo un proyecto de realidad virtual sobre el yacimiento de La Garma esta propuesta divulgativa es fruto de la colaboración del Gobierno de Cantabria con la Fundación Wiseman y permitirá a los usuarios conocer el interior de la cueva en su estado original memoria historias de La Garma es una experiencia de realidad virtual que va a permitir a los usuarios conocer cómo era la cueva cuando estaba poblada por habitantes prehistóricos el proyecto ha sido producido por Morena Films desarrollado por el estudio de creación de experiencias sin ver si vas over Ladd por cierto este domingo cuando se cumplen once años de la declaración de la red de cuevas prehistóricas de Cantabria como Patrimonio de la Humanidad el acceso a las mismas será gratuito al ser una entrada limitada es necesario si una reserva previa que debe hacerse en el teléfono nueve cuatro dos cincuenta y nueve ochenta y cuatro XXV o en cuevas punto cultura de Cantabria punto com Además les recordamos que la Guardia Civil ha iniciado los trabajos de técnica forense para la identificación del cadáver localizado esta mañana poco antes de las doce de mediodía flotando a una milla de la playa de en la costa de cobre cese en el municipio de alfoz de Lloreda aunque el cuerpo no ha sido aún identificado la zona en la que ha aparecido esta próxima a los acantilados de Ruiz Loba donde el pasado veintitrés de junio desapareció el joven de dieciséis años Manuel Blanco cuando se encontraba con su familia en Casasola en la operación ha participado el helicóptero de rescate del Gobierno de Cantabria que trasladaba el cuerpo al aeropuerto Seve Ballesteros a petición de la Guardia Civil y un total de seiscientos sesenta y nueve personas han sido admitidas al proceso de selección que ha comenzado el Ayuntamiento de Torrelavega para la constitución de una bolsa de empleo destinada a la contratación de personal auxiliar administrativo tendrá una vigencia de tres años durante los cuales sus integrantes podrán ser llamados respetando el orden de la bolsa es todo sigue La Ventana ya saben que lo tienen todo