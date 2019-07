Las noticias de Andalucía, 17:03 (05/07/2019)

Voz 1762

el cadáver ha sido hallado en un barrio muy céntrico de Rincón de la Victoria Huerta Julia según han confirmado a la Cadena Ser fuentes de la investigación la Guardia Civil el hombre que al parecer sufría algún tipo de enfermedad psíquica habría sido asesinado horas después de que se perdiera el rastro hace ahora justo dos semanas en la capital malagueña donde residía de momento no se han producido detenciones in no han trascendido más datos Los investigadores sospechan que la víctima falleció en un lugar diferente al sitio donde ha sido hallado el cuerpo ya que se han encontrado rastros de sangre que ahora se están analizando