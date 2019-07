Las noticias de Canarias, 16:03 (05/07/2019)

Voz 3

01:25

los padres también tienen que formarse hay muchísimos centros educativos que facilita en escuelas para padre para como detectarse su hijo está siendo acosado es el el acosador para saber si gritarle herramientas yo creo que no podemos seguir pasando no es el balón de no es que mi hijo sufre acoso polares problema el cole o el cole no esta la Familia yo creo que aquí tenemos que centrar no mirar que el objetivo principal es el bienestar de cualquier menor y hacer un trabajo conjunto casa de la escuela pide que las administraciones obvio