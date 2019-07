a cinco días del pleno sin candidato en la Asamblea de Madrid el acuerdo la derecha sigue sin consumarse PP y Ciudadanos ultiman un acuerdo pero Vox sigue sin entrar en la ecuación Ciudadanos insiste en que no se va a sentar al menos oficialmente a negociar con la extrema derecha Ignacio Aguado ex portavoz de la formación naranja

Voz 0771

00:20

bueno vamos a hacer nuestro trabajo y lo que no corresponde que es intentar llegar a un acuerdo con el PP y el resto de partidos políticos que decidan qué hacer desde luego Docs también tendrá que decidir si quiere bloquear en la Comunidad de Madrid si quiere permitir que arrancó la legislatura eres divisar no yo he dicho lo que vamos a ver si llevo además tres meses diciendo lo que vamos a hacer y vamos a mantenernos firmes por convicción porque lo dijimos en campaña hay queremos respetar a nuestros votantes