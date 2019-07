la acusada Sida María es culpable de causar la muerte de Daniel Gil Ceballos de forma que éste no pudiera defenderse de la agresión de claro objeto que aseguraba su propósito sin riesgo para su persona por la defensa que puede hacer la víctima siendo tal hecho junto con el número dos de este apartado constitutivo de un delito de asesinato

no sabe nada es la intención del Gobierno de Canarias tiene la intención de este sindicato que se paralice nada sino que se reconozca el sentido de que por supuesto se conserven esas medidas que decimos nos han paralizado aquí tienen plena vigencia con lo cual no hay que alarmar ir por supuesto que esas me diesen adoptaban para tres todos los sectores en una mesa general de empleados públicos que en esa línea estábamos ya con el actual director y esperemos seguir con el próximo