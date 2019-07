Las noticias de Castilla-La Mancha, 18:03 (05/07/2019)

Voz 0549

01:09

si el señor Iglesias dice que hoy no pero un poquito más adelante sino salen los votos ya le daría lo mismo estar en el Gobierno a qué estamos jugando yo creo que eso no es uno sensatos yo que hay que plantearse cosas serias sobre la mesa que permitan que no alargue hemos más ya que son tres meses esta toma de posesión esta investidura ir Partido Popular no puede olvidar que en su momento el Partido Socialista con un desgarro interno que yo creo que ha sido más que evidentes hizo el favor no al PP pero sí al país de desbloquear la situación tendría cree una disculpa y una explicación sensata para la inmensa mayoría de los españoles de sus votantes también si se abstuvieran