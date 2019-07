Escucha las noticias de las 19:00 (05/07/2019)

es una sentencia repito eh muy sólida y es una sentencia muy completa y que no puede permitir eh reflexionar sobre ella es una aportación jurisprudencial muy buena para la concesión de estas sentencias bueno en la medida en que refiere que ese consentimiento no puede entenderse dado por un sometimiento porque las circunstancias que llevaron a la víctima a someterse lo que hacen es excluir precisamente ese consentimiento

Voz 5

02:37

ahora sabemos que no quiere irse del país hermano lo sabemos pero también sabemos que no quiere que me vaya por lo tanto no hay caso