Escucha las noticias de las 21:00 (05/07/2019)

viernes con dos noticias jurídicas de gran trascendencia la primera juzgado ha paralizado cautelarmente la moratoria de las multas en Madrid central que vuelven a estar en vigor y la segunda los argumentos de supremo para condenar por violación a la conocida como la manada en una sentencia en la que refuerza la idea expresada en las movilizaciones de que sólo el si es si lo repasamos enseguida después de avanzarles algunos de los contenidos de esta próxima ahora hablaremos con el periodista Mar marginadas de su regreso el considerado bastión del Estado Islámico en Siria donde fue secuestrado lo cuenta en un documental In tenemos gastronomía en Galicia y música de Antonio en para cerrar Esther Bazán buenas noches buenas noches es la justicia considera que si no son sancionados en los coches en Madrid se puede producir una evidente emisión de gases contaminantes no autorizados así que vuelven las multas si no hay plan alternativo no se puede acabar con Madrid central viene a decir el auto el ayuntamiento del PP tiene tres días para presentar alegaciones mientras los colectivos vecinales ecologistas estaban muy satisfechos esta tarde por la decisión

Voz 1190

01:16

el aislamiento no no con no ha conseguido transmitir que plantea hacer comer y central dicen que habrá cambios dicen que en octubre luego Borja Carabante dijo que no va haber multas no saben qué van a hacer el juez ante esta decisión de de incertidumbre determina que no es posible una moratoria cuando ayuntamiento no tiene un plan encima de la mesa