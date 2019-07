Escucha las noticias de las 22:00 (05/07/2019)

Voz 2

00:46

José Luis Sastre buenas noches qué tal buenas noches cómo está la calle pues está para no volver a subir a la radio pues tienes que volver a subir y a lo siento ya lo temía pero es en este momento por una explosión de colores en las aceras si te parece mira podemos distinguir dos partes la calzada y las aceras vamos a empezar por la calzada por el tráfico si hubiera aquí alguien de la DGT diría aquello de nivel amarillo tráfico lento con paradas intermitentes paciencia sobre todo en el sentido hacia la Puerta de Alcalá porque efectivamente se avanza muy poquito a poco he de decirles también que son ustedes se iban en el coche nuestra única esperanza porque la gente que va paseando por la calle pues van pocos escuchando sinceramente a esta hora alguno habrá pero a pocos espero no llevan el pinganillo no hay pinganillo aquí no hay mucho pinganillo hilos que lleva el pinganillo no responden mucho al perfil del oyente de programa informativo porque también van moviendo el cuerpo así que van escuchando otro así que a los de los coches Nos dirigimos que son ahora ya digo nuestra esperanza mucha paciencia sobre todo para cruzar este tramo central de Madrid y es la arteria que cruza la capital de España en sí que hay que decir que aquí se ve mucho más tráfico del que hay habitualmente del que había en ese tiempo en que nos acostumbramos a los vecinos de Madrid a que estuviera en marcha y estas por tanto la fotografía de la calzada que envía ahora mismo esta imagen de mucho coche retenciones en la Gran Vía luego está lo de las aceras y con esto acabo estas puestas cerrando las tiendas así que muchas parejas muchos grupos que van con bolsas mucha bandera también arcoiris una explosión de vida urbana debida cosmopolita que es lo que estamos viendo en este momento pues para arriba