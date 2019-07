Escucha las noticias de las 02:00 (06/07/2019)

a Madrid asume que la moratoria sobre Madrid central no tenía un plan alternativo para evitar la mala calidad del aire en la ciudad por tanto si no hay plan alternativo la suciedad que flota sobre la capital va a proseguir de forma grave para la salud pública Adrian Fernández de Greenpeace España

el aislamiento no nos aconseja no ha conseguido transmitir que plantea hacer comer y central dicen que habrá cambios dicen que en octubre luego Borja Carabante dijo que no haber multas no saben qué van a hacer el juez ante esta decisión de de incertidumbre termina que no es posible una moratoria cuando ayuntamiento no tiene un plan encima de la mesa