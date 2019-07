Escucha las noticias de las 06:00 (06/07/2019)

Voz 1315 00:00 son las seis las cinco en Canarias se espera que hoy haga mucho calor en casi todo el país con temperaturas que rondan los cuarenta grados en varias ciudades vamos con la previsión Pablo Torres buenos días buenos días las zonas más afectadas

Voz 2 00:15 a nacer la ribera del Ebro y el litoral mediterráneo tendremos hasta cuarenta y dos grados de máxima en Murcia cuarenta y uno en Zaragoza XXXVIII en Granada hay XXXVII Logroño Se mantiene el aviso naranja en Aragón y las provincias de Lleida Valencia Alicante Jaén Granada y Almería valores algo más bajos en el archipiélago canario en el resto del territorio peninsular en el norte y en zonas del interior de la Comunidad Valenciana y Murcia tendremos durante toda la tarde tormentas

Voz 1315 00:39 así sigue calor para este sábado que tiene dos citas importantes la primera en Pamplona a las doce El chupinazo que da comienzo a los Sanfermines la segunda en Madrid a las seis y media de la tarde la manifestación del Orgullo cerca de dos mil agentes van a vigilar la seguridad en la capital a lo largo del día con especial atención a los delitos de odio Irene Vera portavoz de la Policía Nacional el grupo de delitos de odio aseado

Voz 3 00:58 controlará entre la multitud así en los lugares donde haya también afluencia de de mucha gente para intervenir de la manera más rápida posible cuando se produzca un altercado

Voz 1315 01:08 qué tipo también en Madrid el ayuntamiento ya ha anunciado que recurrirá la decisión del juez que ha paralizado de forma cautelar la suspensión de las sanciones a Madrid central la justicia ha respondido así al recurso que han presentado Ecologistas en Acción y Greenpeace dice el juez que no puede aplicarse esa moratoria porque el Gobierno del PP y de Ciudadanos no tienen un plan alternativo y no pueden dejar que la contaminación aumente sin control Adrián Fernández de Greenpeace

Voz 1190 01:31 el aislamiento nos aconseja no ha conseguido transmitir que plantean hacer comer y central dicen que habrá cambios dicen que en octubre luego Borja Carabante dijo que no va haber multas no saben qué van a hacer el juez ante esta decisión de de incertidumbre determina que no es posible una moratoria cuando ayuntamiento no tiene un plan encima de la mesa

Voz 1315 01:48 sobre formación de gobierno Unidas Podemos responde la propuesta de Pedro Sánchez Sánchez dijo que está abierto a recibir propuestas independientes Irene Montero responde que todos los del partido son independientes el martes se reúnen las dos partes para buscar un acuerdo vamos a escuchar la portavoz del Gobierno Isabel Cela yo era portavoz de Unidas Podemos

Voz 4 02:05 el martes trabajará para poder ir

Voz 5 02:08 Art a acercar posiciones en nosotras lo vamos a poner ningún veto a las personas que proponga el Partido Socialista para ocuparse de los objetivos de gobierno que acordemos igual que asumimos que el partido socialista no va a poder ningún veto

Voz 6 02:20 a ninguna de las personas e independientes de los poderosos e independientes del Ibex treinta y cinco que Unidas Podemos pudiera proponer en esa negociación de gobierno de coalición y progresista

Voz 1315 02:30 del exterior en Reino Unido este fin de semana comienzan las votaciones para elegir al sucesor de May la decisión está entre Boris Johnson Jeremy Hunt y los resultados se conocerán el veintitrés de julio corresponsal en Londres Begoña Arce

Voz 0273 02:41 la posición son estado como ganador frente a su rival Jeremy Hunt son sin embargo muchas las dudas sobre la personalidad de Johnson y su futura actuación al frente del país ayer la BBC reveló que Theresa May trató de restringir en el dos mil dieciséis el acceso de Johnson a los dossier más delicados del espionaje británico Johnson negó ayer que esto fuera cierto pero no quiso dar explicaciones

Voz 4 03:08 ay joven

Voz 0273 03:12 no es cierto pero obviamente no puedo hacer más comentarios sobre asuntos de los servicios de espionaje de acuerdo con la PPC testigos de aquel episodio subrayan por un lado el carácter de Meis su afán de control absoluto de todos los temas a su alcance otros aluden a la hostilidad entre los dos políticos la indisciplina y frivolidad de Johnson quien si finalmente es coronado primer ministro tendrá ahora la máxima responsabilidad y la última palabra en todos los asuntos sobre la seguridad del país

Voz 1315 03:42 en Estados Unidos un hombre de cincuenta y dos años de Nicaragua han muerto intentando cruzar al país por Arizona en el último mes han muerto ya diez personas intentando cruzar la frontera este viernes además trampa ha anunciado que va a comenzar en breve las deportaciones masivas de inmigrantes se espera que expulse del país a unas dos mil familias nueva jornada de manifestaciones en Venezuela con mensajes tanto de Nicolás Maduro como del presidente encargado Juanjo ha ido dice Maduro que se esperan buenas noticias que el diálogo en Oslo entre las dos partes va por el camino pero Why do no es tan positivo

Voz 7 04:10 esto frenada querido debe haber buenos noticia yo sigo insistiendo en el establecimiento de una Meza permanente de diálogo por la paz

Voz 8 04:25 a lograr yo tengo confianza en lo que estamos haciendo cuando hablamos del Grupo Internacional de Contacto que llega el lunes Enrique Iglesias ha enviado de Europa cuando era me cada uno el paso incluso Noruega