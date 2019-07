Escucha las noticias de las 12:00 (06/07/2019)

es mediodía las once en Canarias seis de julio no lleva lo primero hasta Pamplona el chupinazo inaugura las fiestas de San Fermín

momento no volverá a multar a los que incumpla Madrid central hasta este lunes la moratoria por lo tanto de hecho Se mantiene el fin de semana así lo acaban de confirmar a la SER fuentes municipales su argumento es que el auto del juez se notificó pasadas las tres de la tarde y por lo tanto a efectos administrativos no si aplica hasta el lunes no se dan por enterados a partir de esa fecha a partir del lunes el Ayuntamiento cuenta con tres días para presentar las alegaciones a la suspensión decretada por el juez respondiendo al recurso contra esa moratoria presentada por Ecologistas en Acción Greenpeace en nombre de esa Plataforma en Defensa de Madrid central en cualquier caso señalan las mismas fuentes que a efectos prácticos este fin de semana el centro está prácticamente cortado al tráfico por la celebración del Orgullo

Voz 4

03:06

sí la verdad es que al final pues bueno si la sensación que que que que era mejor no seguir a dos asistimos sin acontecimientos hay partido político hemos vivido con una cierta paz también no muy bueno y los que estamos en política no de una forma profesional sino simplemente como una determinada vocación de servicio en un momento dado pues Vinton y sabemos que las cosas pues duran lo que duran de no pasa nada