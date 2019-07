Escucha las noticias de las 14:00 (06/07/2019)

tres cuarenta en El Vendrell hacia la capital tarraconense Joan Girona en la C treinta y cinco hice sesenta y cinco en Llagostera hacia Santa Cristina de Aro también retenciones en Cantabria el A8 en Castro Urdiales hacia Santander complicada la salida de Sevilla por la A49 en Huévar del Aljarafe en sentido Huelva también retenciones en Cádiz en la A cuatro en Puerto Real hacía Chiclana quien Granada muy densa la cuarenta y cuatro en Otura INI huelas en sentido Motril

sí deja todos sus cargos también el de responsable de Educación de la formación naranja se queda como afiliado de momento porque tiene que pensarlo perica y se lo comunicó Albert Rivera la semana pasada en una carta de la que no ha recibido respuesta y así explicaba la SER los motivos de su marcha

tiene la sensación que de que era mejor no seguir dos últimos acontecimientos hay partido vivido con una cierta es Ibsen también en los que estamos en política no de una forma profesional sabemos que las cosas duran lo que duran de hinojos a nada

aunque esta fuga se suma a la de Toni Roldán Javier Nart la dirección de Ciudadanos no se mueve un ápice de su no a Pedro Sánchez Lorena Roldán portavoz en el Parlament insistía en ello hace sólo unos minutos

Albert Rivera no se ha pronunciado sobre la dimisión de uno de los fundadores de su partido ha escrito en Twitter para felicitarlos

San Fermines pero nada las redacciones se complican también en Cataluña entre Junts per Catalunya y Esquerra Republicana después de que los primeros los de Puigdemont hayan pactado con el PSC para gobernar juntos en la Diputación de Barcelona

desde Esquerra Republicana dicen que se han impuesto las vísceras y el estómago al sentido común desde el PSC Miquel Iceta ha incapacitando Max apta a Kors fuerzas políticas diferentes reivindica que fuerzas políticas diferentes puedan llegar a acuerdos además las multas volverán a Madrid central a partir del lunes el Ayuntamiento de PP y Ciudadanos en justifica dice que no lo hará desde hoy mismo el auto del juez le llevó a las tres de la tarde de un viernes Radio Madrid Isabel Salvador

Voz 0825

03:36

son multas de ida y vuelta al Ayuntamiento no volverá a sancionar a los conductores que encumbró a Madrid central hasta este lunes la moratoria por lo tanto de hecho Se mantiene todo el fin de semana su argumento es este que el auto del juez suspendiendo esa moratoria se notificó pasadas las tres de la tarde y por lo tanto a efectos administrativos no se aplica hasta el lunes no se dan por enterados a partir de esa fecha del lunes el Ayuntamiento cuenta ya con tres días para presentar las alegaciones a la suspensión decretada por el juez respondiendo ya saben al recurso contra la moratoria presentada por Ecologistas en Acción y Greenpeace en nombre de la Plataforma en Defensa de Madrid