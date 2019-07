Escucha las noticias de las 19:00 (06/07/2019)

hola me hoy tenemos problemas con esa conexión en cualquier caso la vice alcaldesa de la capital Begoña Villacís acaba de confirmar que las multas volverán a Madrid central este lunes no antes aunque recuerda que el juez que ha paralizado la moratoria impuesta por PP y Ciudadanos no ha tomado todavía una decisión definitiva escuchamos a Villacís

Voz 4

01:04

que lo vamos a aplicar por supuesto con total respeto a las resoluciones judiciales el lunes no hay que olvidar que es una medida cautelar es decir no es definitivo no es lo que lo que el juez ha dicho en firme ni muchísimo menos y no hay que olvidar tampoco que esto también me paso a Manuela Carmena que cuando aplico Madrid central fue recurrida y finalmente ellos también tuvieron que tomar medidas cautelares