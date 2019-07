Escucha las noticias de las 21:00 (06/07/2019)

gracias por no hay orgullo estoy memorias hizo uno de los lemas más presentes en este cincuenta aniversario del orgullo el colectivo no quiere dar ni un paso atrás y exige la creación de una ley LGTB estatal que garantice sus derechos los trescientos justo y cinco días del año

Voz 4

01:49

pide de Fomento el transporte público y no lo contrario que lo vamos a aplicar por supuesto con total respeto a las resoluciones judiciales el lunes no hay que olvidar que es una medida cautelar y no hay que olvidar tampoco que esto también me paso a Manuela Carmena que cuando aplico Madrid central fue recurrida y finalmente ellos también tuvieron que tomar medidas cautelares