Escucha las noticias de las 22:00 (06/07/2019)

Voz 1276 00:00 son las diez de la noche las nueve en Canarias y a esta hora miles de personas siguen tomando el centro de Madrid en una manifestación del Orgullo por la que discurren cuarenta y tres carrozas es la parte más festiva de esta reivindicación pero en Colón acaba de terminar la lectura de un manifiesto muy muy político

Voz 1276 00:37 en este orgullo los partidos políticos han opinado sobre porque los organizadores no han dejado a Ciudadanos ni al Partido Popular tener una carroza propia Fernando Grande Marlaska ministro del Interior en funciones Inés Arrimadas número dos de Ciudadanos Illumbe Larra Unidas Podemos en los ruedos como hablar con Bruce

Voz 1490 01:00 no vamos a permitir Kenia a nosotros y a nuestros votantes se les quiera es ir de una fiesta de libertad la decisiones del movimiento del por los derechos del colectivo el eje TBI que no se puede blanquear el fascismo no se puede defender una cosa en las instituciones y otras pues en las calles

Voz 1276 01:17 el Partido Popular no enviado a esa marcha a ningún representante de peso pero el senador Rafael Hernando se ha escrito en Twitter que hoy es un día para sentir orgullo de ser gay pero también de no serlo por lo demás el socialista García Page acaba de jurar el cargo como presidente de Castilla La Mancha en una segunda legislatura en la que tiene mayoría absoluta pero promete que eso no se eleva a subir a la cabeza y que habrá más diálogo con otras formaciones Aldo Gómez buenas noches

Voz 2 01:45 hola qué tal buenas noches sí Emiliano García Page ha tomado posesión de su cargo sobre un ejemplar de la Constitución del año mil novecientos ochenta y uno en su intervención ha prometido que no se le va a subir a la cabeza la mayoría absoluta promete también más diálogo y más pactos sabido también un pequeño recado a Podemos partido qué ha dicho García Page estaban invitados a este acto y que hubieran venido subieran sentado en las primeras filas aunque ya no estén en las Cortes es que siguen formando parte del Gobierno de Castilla La Mancha porque ni han dimitido ni han sido cesados recuerdo también en la intervención de García Page para dos personas muy cercanas para Alfredo Pérez Rubalcaba fallecido a primeros de mayo también para Elena de la Cruz consejero de Fomento de aquí de Castilla La Mancha hay que también falleció repentinamente en dos mil diecisiete con tan sólo cuarenta y cinco años

Voz 1276 02:26 gracias al doy sobre la crisis en ciudadanos fuentes de la formación explican que Xavier Pericay uno de los fundadores del partido que hoy ha hecho pública su dimisión ya comunicó esta decisión a la ejecutiva hace dos meses tras perder las primarias en Baleares les dijo que se iba para volver a su trabajo anterior aunque en declaraciones a la SER contaba esto

Voz 3 02:44 tienen la sensación que que era mejor no seguir los últimos acontecimientos hay partido que hemos vivido con una cierta desilusión también no kilos que estamos en política no de una forma profesional sabemos que las cosas duran lo que duran y no pasa nada

Voz 1276 02:59 en deportes estamos muy pendientes de la selección femenina de baloncesto que roza en estos momentos el pase a la final del Eurobasket Gonzalo Conejo buenas noches

Voz 4 03:06 muy buenas en Belgrado está Marta Casas enviada especial de la cadena

