Escucha las noticias de las 23:00 (06/07/2019)

Voz 3

00:07

los a a una chica que tengo a mi lado María en una fiesta al final me atreví supongo que por el alcohol el paso ir pero luego al día siguiente me sentía mal pues lo típico de que no era yo que era el alcohol me con me intentaba auto cometer pensé que no que no me gusta la chica así que sólo fue esa noche en cualquier cosa pero no yo seguía teniendo ganas debe Leire más al empezar con ella no lo quise contar mi familia es muy creyente fue al principio cuando ya di el paso que le dije al final que sí que vamos que que quería si con ella porque cuando se lo dije no lo aceptaban ITV bastante polémica pero albina pues bueno aquí estoy en el orgullo oí Heymann dejado venir porque estoy de de Murcia yeso Ingla al final han terminado aceptando