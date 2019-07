Escucha las noticias de las 02:00 (07/07/2019)

por lo demás según la Delegación del Gobierno en Madrid no ha habido incidentes este sábado además agrandado la crisis en Ciudadanos con la dimisión de uno de los fundadores de la formación y miembro del partido en Baleares Xavier Pericay deja todos sus cargos en ciudadanos meses después de perder las primarias en las autonómicas asegura que no lo hace por el veto al PSOE Mallorca Marga

el Sevilla Pericay culmina así un periodo de reflexión que inició tras su derrota en primarias frente a amar Peres Rivas el actual líder del partido en las Islas su decisión la comunico dice hace unos días al presidente pero no ha recibido ninguna respuesta por parte de Albert Rivera asegura que su salida de la ejecutiva se debe a diversos motivos algunos de índole personal pero no oculta su desilusión por los últimos acontecimientos producidos en el partido

Voz 4

01:42

sí la verdad es que encima el pues bueno tiene la sensación que te que era mejor no seguir a los dos últimos acontecimientos hay partido de los he vivido con una cierta desilusión también no iba bueno y los que estamos en política no de una forma profesional Clemente como una determinada vocación de servicio y en un momento dado pues las cosas pues duran lo que duran de no pasa nada