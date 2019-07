Escucha las noticias de las 04:00 (07/07/2019)

como he dicho Nacho Nina a la extrema derecha creo que aquí nos lo jugamos y esto excelencia

hemos a permitir Kenia a nosotros y a nuestros votantes se les quiera es ir de una fiesta de libertad la decisiones del movimiento del por los derechos del colectivo LGTB leí que no se puede blanquear el fascismo no se puede defender una cosa en las instituciones y otras pues en las calles

no ha habido ningún representante del PP pero el senador del Partido Popular Rafael Hernando ha escrito en redes sociales que hoy es un día para sentirse orgulloso de ser homosexual pero también de no serlo del exterior los migrantes que viajaban a bordo del barco de la ONG Mediterrània han empezado a desembarcar hace unas horas después de pasar varias horas en la cubierta sin recibir asistencia el barco atracado en el puerto de Lampedusa este sábado a pesar de que el ministro de Interior italiano Matteo Salvini lo había prohibido Pablo Thor

Voz 2

01:44

me cuesta nada el portugués Lampedusa tío no una autorizo oyente Repe editó Terme leer Marcos que han llegado a Lampedusa no puedan desembarcar lo repito las leyes y los límites de un país se respetan y si alguien estaba habituado a pensar que Italia debe ser el punto de llegada de todo el mundo que todos los problemas se equivoca dice el mandatario italiano