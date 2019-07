Escucha las noticias de las 05:00 (07/07/2019)

el accidente se ha producido en una de las carrozas que participaban en el desfile cuando al menos cinco personas han caído a la caza la cuatro de ellos dos hombres y dos mil tres de entre treinta y seis y treinta y nueve años han sido atendidos por los sanitarios de Samur con diversos traumatismos el más grave es un hombre de treinta y seis años que ha sufrido una fractura de pelvis una fractura de pie y una herida en el mentón una vez estabilizado ha sido trasladado al hospital Clínico el resto también han sido trasladados al Hospital Gregorio Marañón ya la concepción su estado en principio no reviste gravedad

Voz 0055

01:13

según la sentencia a todo ocurrió en noviembre de dos mil diecisiete en el barrio madrileño de Chueca a cinco jóvenes empezaron a increpar a un hombre por ir vestido de mujer insultos frases como esta noche la vamos a liar bien con los maricones y finalmente un puñetazo en la cara de la víctima la Audiencia de Madrid acaba de confirmar una condena de ocho meses de internamiento para uno de los menores implicados en esta agresión homófoba por un delito de odio y otro de lesiones leves el autor del puñetazo rechazando su principal argumento defensivo que no le agredió y que todo empezó porque la víctima le tocó el culo algo que los jueces rechazan de plano otros dos menores fueron enjuiciados y dos adultos fueron condenados pero no por delitos de odio en dos mil diecisiete El Ministerio del Interior registró doscientos setenta y uno incidentes LGT before picos casi un dieciocho por ciento más que el año anterior